Общество
Также ученые советуют употреблять исключительно оливковое масло, которое прекрасно увлажняет кожу лица.
Оливковое масло посчитали лучшим лекарством от старения кожи
13 июня23:03
Индийские ученые выяснили, что черный шоколад, томаты, имбирь, авокадо и корица защищают кожу от старения, сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Российский Национальный исследовательский центр «Здоровое питание» предупредил об опасности дешевой еды
Также ученые советуют употреблять исключительно оливковое масло, которое прекрасно увлажняет кожу лица.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО:
ТЕГИ:Здоровье