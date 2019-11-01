Олимпиада Кружкового движения привлекла 23 тысячи школьников России

Почти 23 тысяч учеников 5-7 классов российских школ направили заявки на участие в Олимпиаде Кружкового движения Национальной технологической инициативы. Это новый проект президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Олимпиада проводится впервые при участии «Платформы НТИ» и «Российской венчурной компании». Специально подготовленные задания направлены на развитие у школьников инженерного мышления, ответственности за общее дело и способности к командной работе. Участники Олимпиады должны выполнить задания, которые по максимуму приближены к реальным инженерно-техническим проблемам.

Лидером по количеству поступивших заявок стала Московская область, на втором месте оказалась Нижегородская, третье – у Новосибирского региона. Наибольшим спросом среди участников пользуются направления «Технологии для человека», «Технологии для космоса» и «Технологии для среды обитания».

Отборочный заочный этап для участников олимпиады Кружкового движения НТИ.Junior завершается 3 ноября. Финалы будут проводиться с 23 ноября по 14 декабря в 16 городах.

