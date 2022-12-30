Ольга Кормухина пожелала россиянам ясности ума и высоких зарплат в Новом году

Певица, заслуженный артист РФ в беседе с НСН также отметила важность верных и надежных друзей. 

Певица, заслуженный артист РФ Ольга Кормухина пожелала читателям НСН и своим слушателям высоких достижений и зарплат в 2023 году.

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«От всего сердца поздравляю вас с Новым годом, желаю праздничного настроения, здравия – душевного и телесного, крепости духа и ясности ума. Пусть все беды и печали обходят стороной ваш дом, и только радость живет в ваших сердцах и сердцах ваших близких. Детям и молодежи я желаю успехов в учебе и послушания. А взрослым – высоких достижений в труде и заработной плате. Всем нам огромное море любви! Пусть рядом с каждым из вас всегда будет верный и надежный друг», - сказала она.

Ранее достойных зарплат россиянам в новом, 2023 году пожелал и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:Ольга КормухинаМузыкантыПоздравлениеНовый Год
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