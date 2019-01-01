Ольга Бузова пострадала во время концерта в Баку

Телеведущая Ольга Бузова получила травму во время своего выступления в Баку, передает Ura.ru. Она поскользнулась и упала на сцене во время исполнения песни «Водица».

Певица призналась, что ожидала такого развития событий, так как во время исполнения этой композиции на сцену выливают большое количество воды, соответственно, пол становится очень скольким.

Отмечается, что Бузова в результате падения повредила колено.

