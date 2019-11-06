Популярная телеведущая, блогер и певица Ольга Бузова поддержала закон о домашнем насилии. Об этом она рассказала в интервью, которое было опубликовано на сайте KP.Ru. Девушка рассказала, что недавно узнала, что председатель думского Комитета по вопросам семьи Тамара Плетнева высказалась против принятия закона. Тогда политик заявила, что против того, чтобы мужчинам, которые избивают жен, запрещали подходить к своим жертвам.

Бузова отметила, чтобы была в шоке от такого высказывания. Она поделилась, что многие из подруг певицы и она сама оказывались в позиции жертвы. Телеведущая также добавила, что сейчас в России живет огромное количество женщин, которые подвержены страху из-за домашнего насилия.

