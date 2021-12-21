Олег Никитин, обвиняемый США в сговоре портив санкций, вернулся в Россию

Олег Никитин, признавший вину в сговоре с целью нарушения санкций США против России, на поставки некоторых видов оружия вернулся в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москальникову.

Москальникова отметила, что большую роль в возвращении Никитина на Родину сыграли МИД РФ и российские спецслужбы. «Он первый раз за два года обнял своих жену и детей на родной земле», – подчеркнула она. Москальникова добавила, что «Россия своих не бросает».

Уполномоченный по правам человека рассказала, что в 2019 году Никитина посещали жена и сын. «Родственники на приеме рассказали об изощренных методах американского следствия и ужасных условиях, в которых находился Олег», – напомнила Москальникова.

Суд США предъявил обвинение директору российской компании «КС инжиниринг» Никитину зимой 2019 года. Его обвиняли в намерении приобрести силовую турбину американского производителя для бурения на российской арктической платформе. Предпринимателю грозило до пяти лет лишения свободы.

