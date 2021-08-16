Олег Леонов отправил властям камень от снесенного дома в центре Москвы
Куратор проектов «ЛизаАлерт» Олег Леонов совместно с урбанистами и жителями города передали в Департамент культурного наследия Москвы обломок исторического здания, которое не удалось спасти от уничтожения.
Они также направили чиновникам письмо с требованием предоставить охранный статус 20 старинным постройкам, собрав почти 8 тысяч подписей.
По словам Леонова, большинство жителей столицы разделяют идею о сохранении духа старого города, а власти должны помнить, что сохранением Москвы нужно заниматься уже сегодня, пока не поздно.
«Москвичи с особенным чувством относятся к родным улицам. Тысячи горожан приходили к нам, чтобы оставить свою подпись, предлагали варианты зданий, которые нужно спасти, у людей действительно болит душа за город», - рассказал он.
Он также отметил, что статус объектов культурного наследия поможет защитить сооружения от нерадивых хозяев и дизайнерского ремонта.
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