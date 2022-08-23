Около тысячи человек обеспечат безопасность на фестивале «Спасская башня» в Москве

Правопорядок и безопасность на фестивале «Спасская башня», который пройдет в Москве с 26 августа по 4 сентября, будут обеспечивать около тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

«В ходе подготовки и проведения массового мероприятия предусмотрен комплекс организационно-практических мер, реализованный в местах организации представлений. Для обеспечения общественного порядка ежедневно в дни проведения фестиваля будет задействован наряд численностью порядка тысячи человек. В их числе около 600 сотрудников полиции и представителей Росгвардии, им будут помогать более 400 представителей частных охранных организаций и контрольно-распорядительных служб», — отмечается в сообщении.

Для обеспечения безопасности граждан будут организованы контрольно-пропускные пункты для проведения досмотровых мероприятий. В зону безопасности не допустят лиц в состоянии алкогольного опьянения, имеющих с собой оружие и предметы, которые могут быть использованы таким образом. Кроме того, запрещен пронос напитков в стеклянной таре, продуктов в твердой упаковке, крупногабаритных предметов.

В текущем году международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» отмечает свое 15-летие. В мероприятии примут участие коллективы из семи стран, в том числе Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии, Таиланда. От России на фестивале выступят оркестры Федеральной службы охраны, Росгвардии, Федеральной службы безопасности и МЧС. Всего на Красную площадь выйдут более 1,5 тыс. представителей военно-оркестровых и творческих коллективов. Аудитория только вечерних представлений «Спасской башни» составит около 90 тысяч зрителей.

