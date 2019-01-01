Общество
Информации о пострадавших не поступало.
Около тысячи человек эвакуировали из здания в Южном Тушино
18 июля22:17
В связи с коротким замыканием в здании по адресу: улица Лодочная, 43, на северо-западе Москвы были эвакуированы около тысячи человек, сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице.
В здании произошло срабатывание пожарной сигнализации в подвале технического помещения.
Информации о пострадавших не поступало.
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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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