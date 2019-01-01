Общество

Около тысячи человек эвакуировали из здания в Южном Тушино

18 июля22:17

В связи с коротким замыканием в здании по адресу: улица Лодочная, 43, на северо-западе Москвы были эвакуированы около тысячи человек, сообщили Агентству «Москва» в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по столице.

В здании произошло срабатывание пожарной сигнализации в подвале технического помещения.

Информации о пострадавших не поступало.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Москва