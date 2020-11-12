Около ста точек общепита открылись в Подмосковье с начала 2020 года

В Московской области число мест общественного питания выросло примерно на сотню с начала текущего года. Такие данные приводит региональный Минсельхозпрод.

Отмечается, что таким образом число посадочных мест выросло на 3,3 тысячи. Как заявил в эфире «Радио 1» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, каждое открытое заведение дает от 5 рабочих мест, а также минимум 1 млн инвестиций.

По данным властей региона, в настоящее время в Подмосковье 40,6 посадочных мест на тысячу человек.

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ФОТО: flickr/Viewminder
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