Около ста точек общепита открылись в Подмосковье с начала 2020 года
В Московской области число мест общественного питания выросло примерно на сотню с начала текущего года. Такие данные приводит региональный Минсельхозпрод.
Отмечается, что таким образом число посадочных мест выросло на 3,3 тысячи. Как заявил в эфире «Радио 1» министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин, каждое открытое заведение дает от 5 рабочих мест, а также минимум 1 млн инвестиций.
По данным властей региона, в настоящее время в Подмосковье 40,6 посадочных мест на тысячу человек.
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