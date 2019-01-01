Около двух тысяч единиц техники могут задействовать для борьбы с лесными пожарами вокруг Москвы

Помимо техники, борьбой с пожарами будут заниматься более четырех тысяч специалистов. Об этом сайту «Подмосковье сегодня» сообщил глава областного Комлесхоза Иван Советников.

Собеседник интернет-издания заверил, что вся выделенная для тушения пожаров техника проверена и приведена в полную готовность. К ней вскоре добавятся новые 15 лесопожарных машин и четыре автоцистерны.



