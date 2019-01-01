Общество

Около двух тысяч единиц техники могут задействовать для борьбы с лесными пожарами вокруг Москвы

16 мая16:15

Помимо техники, борьбой с пожарами будут заниматься более четырех тысяч специалистов. Об этом сайту «Подмосковье сегодня» сообщил глава областного Комлесхоза Иван Советников.

Собеседник интернет-издания заверил, что вся выделенная для тушения пожаров техника проверена и приведена в полную готовность. К ней вскоре добавятся новые 15  лесопожарных машин и четыре автоцистерны. 


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ТЕГИ:Лесные ПожарыПожарная БезопасностьПодмосковье

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