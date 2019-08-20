Около 9,5 тысяч обманутых дольщиков обеспечат жильем в Подмосковье до конца года

В Министерстве жилищной политики Подмосковья заявили, что до конца 2019 года квартиры получат около 9,5 тысяч обманутых дольщиков. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня».

По данным СМИ, с начала года в области более 9,5 тысяч человек из 27 проблемных объектов были обеспечены жилплощадью. В частности, в Красногорске, Жуковском, Клину, Одинцово, Реутове, Солнечногорске, Мытищах.

По словам главы ведомства Инны Федотовой, все объекты жилищного строительства Подмосковья, вызывающие опасения по несоблюдению сроков, находятся на контроле у министерства. Чиновница добавила, что за процессом восстановления прав дольщиков можно следить на информационном портале объектов долевого строительства региона.

