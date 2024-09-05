Около 920 тысяч избирателей намерены голосовать на выборах в РФ дистанционно
Избиратели подали почти 920 тысяч заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в России, которые пройдут с 6 по 8 сентября. Такую цифру обнародовала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.
Она приняла участие в открытии информационного центра ЦИК в преддверии выборов. Онлайн-голосование будет доступно в 25 регионах - как на региональных, так и на муниципальных выборах. Причём в шести из них ДЭГ будет применяться впервые. В общей сложности потенциально дистанционно могут проголосовать 11,3 миллиона избирателей.
В российской столице ДЭГ будет функционировать на местной технологической платформе. Причём москвичи избавлены от необходимости подачи заявления для участия в онлайн-голосовании.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках Единого дня голосования состоятся, в частности, прямые выборы глав 21 региона, депутатов Московской городской думы. Процесс голосования пройдет в течение трех дней.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Первый канал перезапустит «Фабрику звезд» до конца года
- Минобороны России: ВС РФ освободили Заветное в ДНР
- Рада отправила в отставку главу МИД Украины Кулебу
- Около 920 тысяч избирателей намерены голосовать на выборах в РФ дистанционно
- Расчеты «Града» уничтожили скопление украинской пехоты в Курской области
- Памфилова рассказала о фейковых сообщениях в ЦИК из-за границы
- В осеннюю сессию в Госдуму могут быть внесены изменения в законодательство об иноагентах
- Писатель Образцов объяснил популярность «Мастера и Маргариты»
- В Москве начался фестиваль документального кино «Докер»
- Спрос россиян на антистресс-игрушки подскочил на 21% с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru