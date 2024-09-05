Около 920 тысяч избирателей намерены голосовать на выборах в РФ дистанционно

Избиратели подали почти 920 тысяч заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании на выборах в России, которые пройдут с 6 по 8 сентября. Такую цифру обнародовала председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

Она приняла участие в открытии информационного центра ЦИК в преддверии выборов. Онлайн-голосование будет доступно в 25 регионах - как на региональных, так и на муниципальных выборах. Причём в шести из них ДЭГ будет применяться впервые. В общей сложности потенциально дистанционно могут проголосовать 11,3 миллиона избирателей.

ЦИК разрешил ограничить фото- и видеосъемку на избирательных участках приграничья

В российской столице ДЭГ будет функционировать на местной технологической платформе. Причём москвичи избавлены от необходимости подачи заявления для участия в онлайн-голосовании.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках Единого дня голосования состоятся, в частности, прямые выборы глав 21 региона, депутатов Московской городской думы. Процесс голосования пройдет в течение трех дней.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Куденко
ТЕГИ:ОнлайнВыборыГолосование

Горячие новости

Все новости

партнеры