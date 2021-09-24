Около 70% сотрудников бизнес-центров Москвы вернулись в офисы
Около 70% работников московских деловых центров вернулись с удаленной работы в офисы, при этом после пандемии сотрудники стали работать дольше. Об этом сообщает МегаФон со ссылкой на проведенный с помощью инструментов Big Data анализ данных мобильного трафика персонала крупнейших бизнес-центров Москвы.
В исследовании отмечается, что в 2019 году сотрудники деловых центров проводили на рабочем месте в среднем 10 минут, тогда как в 2021 году этот показатель вырос до 40 минут. Несмотря на то, что 30% сотрудников компаний работают дистанционно, потребление мобильного трафика в бизнес-центрах растёт.
По мнению авторов исследования, за время пандемии компании перевели ключевые бизнес-процессы в онлайн-формат, что привело к четырехкратному увеличению трафика в сравнении с 2019 годом.
Кроме того, анализ данных показал, что люди стали больше общаться онлайн, поэтому около 60% общего мобильного интернет-трафика в бизнес-центрах приходится на социальные сети и мессенджеры. Этот показатель вырос за два года в два раза. Кроме того, в среднем на 11% увеличилось и количество телефонных вызовов на одного абонента.
МегаФон является одним из крупнейших всероссийских операторов связи, компания пять раз демонстрировала самую высокую скорость мобильного интернета в России. МегаФон предоставляет мобильную и фиксированную связь, мобильный и широкополосный интернет, цифровое телевидение и OTT видеоконтент.
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