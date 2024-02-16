Около 600 образовательных объектов появилось в Москве с 2011 года

Строители возвели 417 детских садов и 180 школ суммарной площадью свыше 3,33 млн «квадратов» в Москве с 2011 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, активное строительство социальных объектов в шаговой доступности для москвичей является неотъемлемой составляющей комфортной и качественной городской среды. При этом образовательные объекты — одни из самых востребованных в этом секторе, подчеркнул вице-мэр. Он добавил, что новые детсады и школы появляются как в новых районах, так и в сформировавшихся кварталах, в частности, по программе реновации.

Отмечается, что строительство ведется в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» начиная с 2011 года.

По словам декана факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгения Михайленко, возможность развития детей — важный критерий качества района в глазах москвичей. В это понятие входит и активное строительство спортивных и игровых площадок, и наличие детсадов, школ, разнообразных кружков и секций.

Михайленко добавил, что, согласно опросу, шаговая доступность таких объектов важна для 82% столичных жителей. При этом москвичи достаточно высоко оценили обеспеченность образовательными учреждениями московских кварталов, до них не нужно добираться ни общественным, ни личным транспортом.

