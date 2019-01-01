Около 60% регионов не выполнили «майский указ» о повышении зарплат медработникам
Майский указ президента России о повышении заработной платы медицинский работников не смогли выполнить 50 из 85 регионов страны, сообщает Ura.ru. Такие результаты обнародовала Счетная палата в своем отчете.
В докладе уточняется, что в этих регионах не было реализовано должным образом повышение средней зарплаты среднего и младшего медперсонала. Как отметили в Счетной палате, в прошлом году в рамках инвестиционной программы Минздрав освоил 68,9% бюджетных средств, Роспотребнадзор — 39,9%, Федеральное медико-биологическое агентство — 32,4%.
Кроме того, согласно отчету Минздрав не достиг нужных показателей по продолжительности жизни, смертности от рака и удовлетворенности населения медпомощью.
Ранее экономист Василий Колташов в эфире НСН рассказал, что дохода в 60 тысяч рублей россиянам едва хватит на скромную жизнь.
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