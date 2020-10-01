Около 6 тысяч москвичей привились от COVID-19

Около 6 тысяч жителей Москвы привились от COVID-19 российской вакциной «Спутник V». Такие данные привел мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Россия 24», сообщает ТАСС.

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По словам Собянина, состояние всех привитых москвичей нормальное. Вакцинация проводилась в рамках пострегистрационных испытаний. Как отметил глава столицы, испытания не мешают массовому производству препарата.

Собянин выразил надежду, что к концу текущего года производство вакцины перейдет на миллионное исчисление.

Минздрaв России в aвгусте зaрегистрировaл первую в мире вaкцину для профилaктики COVID-19, рaзрaботaнную НИЦЭМ имени Гaмaлеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Онa получилa нaзвaние «Спутник V».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:СобянинВакцина
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