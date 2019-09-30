Около 30 тыс. горожан привились от гриппа в павильонах «Здоровая Москва»

Почти 30 тысяч человек привито от гриппа в павильонах «Здоровая Москва» с момента начала прививочной кампании, сообщает АГН Москва.

Отмечается, что в этом году жители столицы впервые получили возможность сделать прививки в павильонах «Здоровая Москва». Старт прививочному сезону был дан 4 сентября. Самыми активными по числу желающих обезопасить себя от инфекции стали павильоны в ландшафтном парке «Митино», музее-заповеднике «Царицыно» и сквере по Олонецкому проезду. В каждом из них было привито более полутора тысяч человек.

Напомним, что для бесплатной вакцинации в павильоне нужно иметь при себе лишь паспорт. В городе действует 65 мобильных пунктов, расположенных рядом с подземкой.

Кроме того, в столице действует 46 площадок, где москвичи могут проверить своё здоровье бесплатно. Для этого нужно иметь прикрепление к поликлинике, а также иметь документ, удостоверяющий личность.

Ранее в эфире НСН бывший главный санитарный врач России, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал, кто распространяет информацию о том, что вакцинация вредна, и кому и зачем это выгодно.

