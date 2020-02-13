Около 2,5 тыс. рабочих мест создадут в Ленинском округе Подмосковья
В Ленинском округе Московской области создадут порядка 2,5 тысяч рабочих мест в текущем году. Об этом сообщает сайт «Подмосковье сегодня» со ссылкой на и.о. главы муниципалитета Алексея Спасского.
Новые рабочие места создадут за счет развитие малого бизнеса. По словам Спасского, за счет застройки малый бизнес в части «бытового обслуживания населения» активно растет. Также места планируется создать на предприятиях, которые откроют в четырех промышленных парках и двух промзонах.
Ранее в феврале сообщалось, что Министерство благоустройства Московской области обновит и благоустроит двадцать региональных парков.
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