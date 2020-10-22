Сергунина: гранты мэра Москвы получат свыше 180 НКО

Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что победителями конкурса грантов для НКО стали 183 некоммерческие организации. Посмотреть список лидеров можно на сайте проекта «Душевная Москва».

По словам заммэра, больше всего победителей оказалось в номинациях «Молодежь Москвы», «Наше наследие» и «Благотворительность».

Сергунина добавила, что в этом году конкурс проходил в обновленном формате. В частности, упростили систему подачи заявок и увеличили сумму поддержки для опытных НКО до пяти миллионов рублей.

В ближайшее время будут заключены договоры с победителями для предоставления гранта. В этом году грантовые средства будут выдавать сразу в полном объеме.



