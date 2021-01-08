Огромная озоновая дыра закрылась над Антарктикой
Озоновая дыра над Антарктикой закрылась в конце декабря. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО) Клэр Нюллис.
По данным ВМО, дыра была одной из самых больших, глубоких и долгоживущих из всех ныне известных.
Как передаёт ТАСС, озоновая дыра над Антарктикой росла с середины августа 2020 года, и в сентябре достигла размеров в 24,8 млн квадратных километров. Её появление было вызвано метеорологическими факторами, в частности, стабильным холодным полярным вихрем и низкими температурами в стратосфере.
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