ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА

Предшественником Ивана Купалы был древний языческий праздник летнего солнцестояния, цветения и плодородия, название которого сегодня утеряно. Славяне начинали отсчет времени не с Нового года, а с дней летнего и зимнего солнцестояния.

Изначально летний праздник отмечался 21-22 июня (по старому стилю), но с приходом христианства его сдвинули на Руси на 24 июня, совместив с Рождеством Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. С переходом на григорианский календарь дата праздника переместилась на 7 июля и остается в России неизменной. При этом в других странах она может отличаться, а язычники до сих пор привязывают ее к солнцестоянию.

Солнцестояние, которое славяне называли Солнцеворотом, – это астрономическое явление, во время которого Солнце находится в полдень на максимальной (летом) или минимальной (зимой) высоте над Землей. В 2025 году день летнего солнцестояния пришелся на 21 июня, когда был самый длинный день и самая короткая ночь.

КТО ТАКОЙ ИВАН КУПАЛА

Происхождение названия праздника до сих пор точно не определено. Известно лишь, что божества по имени Иван Купала у древних славян никогда не существовало.

Одни исследователи указывают на древнеславянский корень «куп» (соединение) и индоевропейский «kir» (бурлить), другие считают название праздника интерпретацией имени христианского святого Иоанна Крестителя, которое на греческом звучит как Иоанн Баптистас (Βαπτιστής), что переводится, как «погружатель» или «купатель».

Кроме того, есть легенда о брате и сестре Купале и Костроме, родителями которых называют богов Семаргла и Купальницу. В детстве Купала не послушал родителей и ушел ночью слушать песни птицы Сирин. Не в силах устоять перед ее прекрасным голосом, он следовал за темной птицей, пока не попал в мир усопших. Родители и сестра так и не нашли Купалу, а через много лет Кострома, гуляя у реки, сплела венок, который ветер сорвал с ее головы и принес к лодке, в которой плыл юноша. Между ними вспыхнула любовь, молодые поженились, а потом оказалось, что юноша – это и есть пропавший Купала. Брат с сестрой с горя решили утопиться - Кострома превратилась в русалку (мавку), а Купала погиб. Однако боги пожалели их и сплели тела возлюбленных в цветок купалу-да-мавку, который христиане называют иваном-да-марьей.