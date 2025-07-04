Ивана Купала - 2025: История праздника и какого числа отмечают
Влюбленные прыгают в ночь на Ивана Купалу через костер, купание заряжает здоровьем на весь год, при этом ночью активизируются лешие, русалки и водяной, поэтому спать нельзя.
Один из самых известных языческих праздников на Руси Иван Купала отмечается в 2025 году в ночь с 6 на 7 июля. Согласно легенде, в эту ночь расцветает мифический цветок папоротника. Этот праздник связан с большим количество обрядов, в числе которых купание, прыжки через костер, плетение венков и многое другое.
При этом 7 июля православные христиане отмечают Рождество Иоанна Крестителя. С годами эти два праздника (разрешенный и запрещенный церковью) сплелись воедино, как один из символов Купалы – желто-фиолетовый цветок иван-да-марья.
ИСТОРИЯ ПРАЗДНИКА
Предшественником Ивана Купалы был древний языческий праздник летнего солнцестояния, цветения и плодородия, название которого сегодня утеряно. Славяне начинали отсчет времени не с Нового года, а с дней летнего и зимнего солнцестояния.
Изначально летний праздник отмечался 21-22 июня (по старому стилю), но с приходом христианства его сдвинули на Руси на 24 июня, совместив с Рождеством Иоанна Предтечи или Иоанна Крестителя. С переходом на григорианский календарь дата праздника переместилась на 7 июля и остается в России неизменной. При этом в других странах она может отличаться, а язычники до сих пор привязывают ее к солнцестоянию.
Солнцестояние, которое славяне называли Солнцеворотом, – это астрономическое явление, во время которого Солнце находится в полдень на максимальной (летом) или минимальной (зимой) высоте над Землей. В 2025 году день летнего солнцестояния пришелся на 21 июня, когда был самый длинный день и самая короткая ночь.
КТО ТАКОЙ ИВАН КУПАЛА
Происхождение названия праздника до сих пор точно не определено. Известно лишь, что божества по имени Иван Купала у древних славян никогда не существовало.
Одни исследователи указывают на древнеславянский корень «куп» (соединение) и индоевропейский «kir» (бурлить), другие считают название праздника интерпретацией имени христианского святого Иоанна Крестителя, которое на греческом звучит как Иоанн Баптистас (Βαπτιστής), что переводится, как «погружатель» или «купатель».
Кроме того, есть легенда о брате и сестре Купале и Костроме, родителями которых называют богов Семаргла и Купальницу. В детстве Купала не послушал родителей и ушел ночью слушать песни птицы Сирин. Не в силах устоять перед ее прекрасным голосом, он следовал за темной птицей, пока не попал в мир усопших. Родители и сестра так и не нашли Купалу, а через много лет Кострома, гуляя у реки, сплела венок, который ветер сорвал с ее головы и принес к лодке, в которой плыл юноша. Между ними вспыхнула любовь, молодые поженились, а потом оказалось, что юноша – это и есть пропавший Купала. Брат с сестрой с горя решили утопиться - Кострома превратилась в русалку (мавку), а Купала погиб. Однако боги пожалели их и сплели тела возлюбленных в цветок купалу-да-мавку, который христиане называют иваном-да-марьей.
ОБРЯДЫ: КОСТЕР И РУСАЛКИ
Самым известным обрядом праздника являются прыжки через костер. Считается, что пламя в ночь на Ивана Купала обладает особой силой. Возлюбленным нужно прыгать через огонь, не разжимая рук, тогда их отношения будут долгими, крепкими и счастливыми. Кроме того, на костре сжигают чучело в виде колеса, символизирующего Солнце (Ярило).
Еще одним обязательным атрибутом праздника является купание в реках или озерах. Считается, что человек избавляется от болезней и заряжается здоровьем на весь год, искупавшись на Купалу, но это надо обязательно сделать до заката или после рассвета. А вот ночное купание под строгим запретом, поскольку после захода солнца активизируется водная нечисть – русалки, водные духи и даже сам водяной только и ждут, чтобы утащить человека на дно, запутав в водорослях.
Кроме того, в лесу в ночь с 6 на 7 июля активизируются лешие, ведьмы и черти, «охотящиеся» на заснувших людей. Поэтому в эту ночь ни в коем случае нельзя спать, а следует гулять, прыгать через костер, водить хороводы и проводить другие «защитные» обряды. Неспящие остаются под защитой, а спящие рискуют быть похищенными нечистью.
Кроме того, на Ивана Купалу девушки плетут венки. Часть из них бросают в огонь или воду, определяя будущее по происходящему далее, а часть сохраняют, чтобы в течение года использовать для защиты дома, скота или земли.
Еще одним символом праздника является папоротник. Легенда гласит, что он цветет лишь раз в году, в ночь на Ивана Купала. Бог-громовержец Перун, поздравляя своего брата Семаргла с рождением детей, Купалы и Костромы, в качестве подарка наделил никогда не цветущий папоротник частицей своей силы, и на нем зацвел цветок небывалой красоты. Считается, что тот, кто найдет этот цветок в эту волшебную ночь, получит разные магические способности вплоть до понимания языка животных.
ГАСТРОНОМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
В разных странах аналоги праздника Ивана Купала имеют разные названия и приурочены ко дню летнего солнцестояния. В Белоруссии и на Украине он называется так же, в Польше – Соботки, в Болгарии – Еньовден, в Чехии – Святоянская ночь, в Словакии – Янош, в Литве – Расос, а в Латвии праздник Лиго и вовсе является государственным.
В литературе этот праздник увековечен Николаем Гоголем в повести «Вечер накануне Ивана Купала», входящей в цикл «Вечера на Хуторе Близ Диканьки». При этом в современной России проводится сразу несколько фестивалей, приуроченных к этому событию, география которых простирается о Суздали до Ушкуя в Калининградской области.
В числе блюд, которые готовят на Ивана Купала, ячменная или ячневая каша, караваи и пироги, хлеб с цветами, блины и хлебный квас. Ну а в Белоруссии символом праздника является древнее блюдо кулага, которое готовится из гречневой муки, кипятка и холодной воды.
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