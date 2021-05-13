ОГЭ и ЕГЭ в 9 и 11 классах пройдут в штатном режиме

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что Государственная итоговая аттестация (ГИА) для выпускников девятых и одиннадцатых классов пройдет «в специально подготовленных пунктах», сообщает ТАСС.

По его словам, ГИА будет проходить «в штатном режиме», но, как и в прошлом году, «с мерами повышенной санитарной безопасности».

Глава Минпросвещения также рассказал, что в 2021 году обучение в школах завершат 680 тысяч одиннадцатиклассников, однако Единый государственный экзамен (ЕГЭ) будут сдавать только те выпускники, кто намерен поступать в вузы - остальные сдают только обязательные русский язык и математику.

Кравцов добавил, что ОГЭ для девятиклассников в 2021 году с 24 мая будут сдавать 1,4 миллиона учащихся, которые получат аттестаты на основании результатов по двум предметам - русскому языку и математике, а предметы по выбору в этом году сдавать не нужно.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что ЕГЭ в России стоит отменить и вернуться к традиционному русскому образованию, сообщает Ura.ru. По его словам, пока детей учат правильно заполонять клеточки и проходить тесты, никакие интерактивные доски не помогут воспитать поколение, которому не страшно будет передать страну.

