Оформлены документы для строительства еще четырёх домов реновации
Председатель Комитета Юлиана Княжевская сообщила о том, что в Москве оформлены градостроительные планы земельных участков для строительства четырех домов по программе реновации.
Дома будут выполнены по индивидуальному проекту. Два из них планируется построить на юго-западе столицы, по одному – на востоке и западе города.
Одно из зданий будет построено в Метрогородке на Открытом шоссе. На улице Матросова, в Солнцеве, будет возведен самый большой дом из четырех площадью около 83,6 тысяч квадратных метров.
На улице Архитектора Власова будет построен дом площадью 73,6 тысячи квадратных метров, также появится здание в Черемушках.
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