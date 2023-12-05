Оформлены документы для строительства еще четырёх домов реновации

Председатель Комитета Юлиана Княжевская сообщила о том, что в Москве оформлены градостроительные планы земельных участков для строительства четырех домов по программе реновации.

Дома будут выполнены по индивидуальному проекту. Два из них планируется построить на юго-западе столицы, по одному – на востоке и западе города.

Одно из зданий будет построено в Метрогородке на Открытом шоссе. На улице Матросова, в Солнцеве, будет возведен самый большой дом из четырех площадью около 83,6 тысяч квадратных метров.

На улице Архитектора Власова будет построен дом площадью 73,6 тысячи квадратных метров, также появится здание в Черемушках.

