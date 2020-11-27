Официальный статус русского языка в конституции Киргизии решили не менять
Новая редакция конституции Киргизии не будет содержать поправок об изменении официального статуса русского языка. Об этом на пресс-конференции сообщил член конституционного совещания Нурлан Шерипов.
Накануне член конституционного совета Садриддин Торалиев вынес предложение об изменении статуса русского языка. Он аргументировал это тем, что молодежь из-за отсутствия потребности перестала разговаривать на киргизском языке.
Ранее парламент Киргизии предложил назначить референдум по внесению изменений в конституцию республики. В частности, предлагается возложить на главу государства обязанности по формированию работы кабмина и сократить число депутатов со 120 до 90 человек. Таким образом, предложенные изменения осуществляют переход от парламентско-президентской к президентской республике.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября подал в отставку. Такое решение бывший глава государства принял на десятый день вспыхнувших в стране протестов из-за недопуска кандидатов из оппозиционных партий к участию в парламентских выборах. Результаты выборов аннулировали.
Выборы нового президента республики параллельно с голосованием по поправкам назначены на 10 января 2021 года.
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