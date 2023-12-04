Официальное сообщество группы «Тату» в VK заблокировало доступ к материалам

В описании на стене сообщества говорится, что теперь это «стена Шредингера».

«Администратор закрыл стену: записи на ней, может, есть, а может, и нет», — говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России движение ЛГБТ. После этого Выборгский суд усмотрел в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво» пропаганду ЛГБТ и оштрафовал за трансляцию петербургский канал Aiva на 500 тысяч рублей. После этого Лазарев удалил клип с сайта и YouTube-канала, передает «Радиоточка НСН».

