Официальное сообщество группы «Тату» в VK заблокировало доступ к материалам
В официальном сообществе группы «Тату» в социальной сети «ВКонтакте» всем пользователям заблокировали доступ к фото- и видеоальбомам, а также к стене.
В описании на стене сообщества говорится, что теперь это «стена Шредингера».
«Администратор закрыл стену: записи на ней, может, есть, а может, и нет», — говорится в сообщении.
Ранее Верховный суд РФ признал экстремистским и запретил в России движение ЛГБТ. После этого Выборгский суд усмотрел в клипе Сергея Лазарева на песню «Так красиво» пропаганду ЛГБТ и оштрафовал за трансляцию петербургский канал Aiva на 500 тысяч рублей. После этого Лазарев удалил клип с сайта и YouTube-канала, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru