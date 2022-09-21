«Офицеры России» заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов

Региональные отделения общероссийской организации «Офицеры России» готовы к формированию добровольческих отрядов. Об этом заявил председатель президиума организации, Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой.

Генерал указал, что «Офицеры России» поддерживают решение верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина и правительства «по действиям, необходимым для защиты наших граждан и нашей страны». Многие члены организации уже выполняют задачи в рамках спецоперации по защите Донбасса, а после решения об объявлении частичной мобилизации их количество многократно возрастет.

«Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора - без частичной мобилизации Вооруженных сил, общества - наш путь к победе был бы долгим и тернистым», — рассказал Липовой.

Генерал отметил, что спецоперация на Украине переросла в противостояние с НАТО, и речь идет о безопасности России как независимого государства.

«Противник слишком долго дергал за усы русского медведя, и он в итоге проснулся. Теперь мало никому не покажется», — заключил Липовой.

