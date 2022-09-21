«Офицеры России» заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов
Региональные отделения общероссийской организации «Офицеры России» готовы к формированию добровольческих отрядов. Об этом заявил председатель президиума организации, Герой Российской Федерации генерал-майор Сергей Липовой.
Генерал указал, что «Офицеры России» поддерживают решение верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина и правительства «по действиям, необходимым для защиты наших граждан и нашей страны». Многие члены организации уже выполняют задачи в рамках спецоперации по защите Донбасса, а после решения об объявлении частичной мобилизации их количество многократно возрастет.
«Мне активно звонят наши региональные отделения, заявляют о готовности формирования добровольческих отрядов. Беспрецедентное и бесцеремонное вмешательство коллективного Запада в вооруженный конфликт на стороне Украины не оставило России никакого выбора - без частичной мобилизации Вооруженных сил, общества - наш путь к победе был бы долгим и тернистым», — рассказал Липовой.
Генерал отметил, что спецоперация на Украине переросла в противостояние с НАТО, и речь идет о безопасности России как независимого государства.
«Противник слишком долго дергал за усы русского медведя, и он в итоге проснулся. Теперь мало никому не покажется», — заключил Липовой.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,5 млн+46 474 / сут.
Умерли
386 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
19,5 млн+52 194 / сут.
- Правительство России определит, кто имеет право на отсрочку от частичной мобилизации
- Минэкономразвития спрогнозировало безработицу в России на уровне 4,5%
- СМИ: Повестки на мобилизацию будут доставлять в том числе через «Госуслуги»
- «В больнице, скоро домой поедет»: представитель Бурунова подтвердила госпитализацию актера
- В состав Херсонской области вошла часть соседней Николаевской
- ЦИК ЛНР утвердил порядок проведения референдума
- В Госдуме заявили, что дополнительных ограничений на выезд для резервистов не будет
- Россия и Белоруссия начали консультации по безопасности
- СПЧ: Граждане с приписным не подлежат частичной мобилизации
- Индекс Мосбиржи на открытии торгов снизился почти до 2000 пунктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru