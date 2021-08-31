«Офицеры России» потребовали реакции властей Казахстана на угрозы местных националистов

Угрозы активистов незарегистрированной казахстанской организации «Ел Тiрегi» являются спланированной провокацией, и властям Казахстана необходимо отреагировать на нее. Об этом заявил глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с «Газетой.ру».

Ранее СМИ распространили видеообращение лидера «Ел Тірегі» Нуржана Альтаева и главы Союза ветеранов Казахстана Мурата Мухамеджанова. Активисты угрожали ряду депутатов Госдумы, а также членам «Офицеров России» в случае, если они приедут в республику, и обвинили РФ в попытке отобрать «исконно казахские территории».

Липовой отметил, что «очень удивлен» и искренне жалеет «этих двух "патриотов", которые пытаются кому-то угрожать расправой». Глава «Офицеров России» назвал необоснованными угрозы казахстанских активистов и призвал власти республики отреагировать на них.

«Это — чистейшая провокация, наглая, спланированная. Честно говоря, очень странно слышать такое со стороны отдельных граждан Казахстана», — подчеркнул Липовой.

Общественный деятель подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Казахстан. В то же время Липовой напомнил о продолжающихся в республике нападках на русскоязычное население и антироссийских выпадах, назвав их «спланированной акцией, режиссеры которой сидят за океаном».

