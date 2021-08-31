«Офицеры России» потребовали реакции властей Казахстана на угрозы местных националистов
Угрозы активистов незарегистрированной казахстанской организации «Ел Тiрегi» являются спланированной провокацией, и властям Казахстана необходимо отреагировать на нее. Об этом заявил глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с «Газетой.ру».
Ранее СМИ распространили видеообращение лидера «Ел Тірегі» Нуржана Альтаева и главы Союза ветеранов Казахстана Мурата Мухамеджанова. Активисты угрожали ряду депутатов Госдумы, а также членам «Офицеров России» в случае, если они приедут в республику, и обвинили РФ в попытке отобрать «исконно казахские территории».
Липовой отметил, что «очень удивлен» и искренне жалеет «этих двух "патриотов", которые пытаются кому-то угрожать расправой». Глава «Офицеров России» назвал необоснованными угрозы казахстанских активистов и призвал власти республики отреагировать на них.
«Это — чистейшая провокация, наглая, спланированная. Честно говоря, очень странно слышать такое со стороны отдельных граждан Казахстана», — подчеркнул Липовой.
Общественный деятель подчеркнул, что Россия не собирается нападать на Казахстан. В то же время Липовой напомнил о продолжающихся в республике нападках на русскоязычное население и антироссийских выпадах, назвав их «спланированной акцией, режиссеры которой сидят за океаном».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,9 млн+17 813 / сут.
Умерли
183 тыс.+795 / сут.
Выздоровели
6,2 млн+18 624 / сут.
- Американские ученые назвали основную причину смерти пациентов с коронавирусом
- ДНР инициирует экстренную встречу подгруппы по безопасности из-за обострения в Донбассе
- Мэр Железноводска назвал «быдлом» критиковавшую город туристку
- Бремя «короны»: Мурашко раскрыл страшные последствия «долгого ковида»
- «Офицеры России» потребовали реакции властей Казахстана на угрозы местных националистов
- В «Газпроме» рассказали о завершении работ на первой нитке «Северного потока-2»
- Бузова в «Чудесном грузине» снова выйдет на сцену МХАТ им. Горького
- Голая туристка напала на полицейских в Крыму
- Дочь Шойгу откликнулась на скандал с допингом в триатлоне РФ
- Любовь Аксёнова возглавила рейтинг самых востребованных молодых актрис в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru