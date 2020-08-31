Одноглазый свидетель защиты Ефремова опознал себя на видео с места ДТП

Свидетель Андрей Гаев, заявивший в суде, что видел Михаила Ефремова, выходящим из внедорожника со стороны пассажирского сиденья после аварии, опознал себя на видео с места происшествия. Вместе с другими участниками заседания он просмотрел несколько видеозаписей по просьбе стороны обвинения на заседании Пресненского районного суда Москвы, передает РИА Новости.

На одной записи Гаев заявил, что это именно он идёт между автомобилями в медицинской маске, хотя ранее неоднократно утверждал, что был без нее. Кроме того, он не сумел опознать своего товарища, с которым гулял в тот вечер по Москве и пил пиво.

Ранее Гаев стал вторым свидетелем защиты, который утверждал, что опознал Ефремова в человеке, выходившим с пассажирского сиденья машины после ДТП. Аналогичные показания дал его друг Александр Кобец. В суде выяснилась интересная деталь: свидетель слеп на один глаз, а зрение на другом - минус три, однако мужчина не сомневался в своих словах.

Между тем, ещё один свидетель со стороны защиты устроил сегодня скандал в суде. Леван Бадасян в ходе дачи показаний спорил с прокурором и адвокатом потерпевших Александром Добровинским и даже угрожал ему. Бадасян заявил, что видел, как незадолго до аварии во внедорожник Ефремова садился некий «высокий мужчина в бейсболке».

Адвокат и член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Шота Горгадзе считает, что из дела Ефремова его защита устроила цирк. Он назвал в интервью URA.RU «плевком в сторону правосудия» попытку актёра таким образом избежать наказания.

В свою очередь блогер Вадим Манукяна назвал «крайне неловкими и неуместными» очередные потуги, невзирая на факты, отмазать Ефремова от наказания. Он рассказал РИА ФАН о ещё одной такой попытке в телешоу «Звезды сошлись».

