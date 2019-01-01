Одна из набережных Яузы будет носить имя Станислава Говорухина
Власти Москвы приняли решение присвоить имя режиссера Станислава Говорухина одной из набережных реки Яузы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания президиума столичного правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.
Как отмечается в сообщении, наименование «набережная Говорухина» присвоено части Проектируемого проезда №690, расположенного вдоль правого берега реки Яузы между ул. Вильгельма Пика и проспектом Мира.
Кроме того, было принято решение об установке памятной доски в память о режиссере, которая появится на здании Всероссийского государственного института кинематографии им. С.Герасимова.
Напомним, Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года. Он снял такие кинокартины как «Вертикаль», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят», «Так жить нельзя...», «Конец прекрасной эпохи» и другие.
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