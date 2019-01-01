Одна из набережных Яузы будет носить имя Станислава Говорухина

Власти Москвы приняли решение присвоить имя режиссера Станислава Говорухина одной из набережных реки Яузы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии по итогам заседания президиума столичного правительства под председательством мэра Москвы Сергея Собянина.

Как отмечается в сообщении, наименование «набережная Говорухина» присвоено части Проектируемого проезда №690, расположенного вдоль правого берега реки Яузы между ул. Вильгельма Пика и проспектом Мира.