Один из любимых россиянами турецких курортов установил рекорд

Один из самых популярных турецких курортов – Анталья – установил рекорд. Об этом сообщает Hurriyet Daily News, подчёркивая, что в период с 1 января по 22 августа 2019 года его посетили 10 миллионов туристов. В Областном управлении по культуре и туризму подчёркивают, что число иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 18%. Также эксперты подчёркивают, что чаще всего Анталью посещают россияне, немцы и украинцы. Самым популярным месяцем для отдыха в этом городе стал август.