Один из любимых россиянами турецких курортов установил рекорд
Один из самых популярных турецких курортов – Анталья – установил рекорд. Об этом сообщает Hurriyet Daily News, подчёркивая, что в период с 1 января по 22 августа 2019 года его посетили 10 миллионов туристов. В Областном управлении по культуре и туризму подчёркивают, что число иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло почти на 18%. Также эксперты подчёркивают, что чаще всего Анталью посещают россияне, немцы и украинцы. Самым популярным месяцем для отдыха в этом городе стал август.
Между тем, эксперты сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip заявляют, что этим летом самым популярным направлением у российских туристов стала вовсе не Турция. Лидирует Армения — туда было забронировано больше десяти процентов всех билетов за границу. На вторую строчку в рейтинге попала Италия, а на третью — Испания. Кроме того, специалисты отметили рост популярности Турции. Так, в 2019 году доля билетов, купленных россиянами в Турцию, составила 6,2 процента. В то время, ка в 2018-м — 3,9 процента.
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