Очные выпускные вечера могут пройти в ряде российских регионов

Минпросвещения не исключает возможность проведения очных выпускных вечеров в России 27 июня. Как сообщили в ведомстве, они могут пройти в тех регионах, которые на тот момент перейдут к третьему этапу снятия ограничений из-за COVID-19, передаёт RT.

Выпускные вечера в таком случае пройдут с учётом всех требований Роспотребнадзора, подчеркнули в министерстве.

Во вторник, 2 июня, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил о готовности 35 субъектов РФ к переходу на первый этап снятия ограничений. По его слова ,ещё семь регионов переходят ко второму этапу смягчения карантинных мер, пишет Ura.ru.

Из-за коронавируса в России перенесли сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он стартует 29 июня.

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ФОТО: Официальный сайт Мэра Москвы
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