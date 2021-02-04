Очередной сильный снегопад надвигается на Москву

На Москву надвигается сильный снегопад, сообщается на сайте «Метеоновости».

К девяти вечера в городе выпадет выпадет 1-2 см снега, снегопад продолжится и в пятницу, к концу рабочей недели может выпасть четверть месячной нормы.

Ранее в центральной России в конце недели обещали наступление холодов. В ночь на субботу будет 14 градусов морозов, днем до минус 9-11 градусов. В субботу температура продолжит опускаться: ночью минус 13-18, днем — минус 10-15 градусов. В ночь на воскресенье ночью будет до минус 22, днем — до минус 17 градусов. В начале новой недели в Москве может похолодать до минус 26 градусов ночью и 13-18 градусов днем.







