Очередной сильный снегопад надвигается на Москву
На Москву надвигается сильный снегопад, сообщается на сайте «Метеоновости».
К девяти вечера в городе выпадет выпадет 1-2 см снега, снегопад продолжится и в пятницу, к концу рабочей недели может выпасть четверть месячной нормы.
Ранее в центральной России в конце недели обещали наступление холодов. В ночь на субботу будет 14 градусов морозов, днем до минус 9-11 градусов. В субботу температура продолжит опускаться: ночью минус 13-18, днем — минус 10-15 градусов. В ночь на воскресенье ночью будет до минус 22, днем — до минус 17 градусов. В начале новой недели в Москве может похолодать до минус 26 градусов ночью и 13-18 градусов днем.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
3,9 млн+16 714 / сут.
Умерли
75 205+521 / сут.
Выздоровели
3,4 млн+24 546 / сут.
- Союз журналистов России потребовал проверить законность ареста главреда «Медиазоны»
- Закон о запрете трэш-стримов может быть принят до середины июля
- Хакеры начали взламывать системы российских больниц
- Очередной сильный снегопад надвигается на Москву
- Власти Украины намерены продлить карантин в стране
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru