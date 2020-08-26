Обыски проведены по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электроники для МКС

Сотрудники правоохранительных органов пришли с Обысками к ряду бывших топ-менеджеров Ракетно-космической корпорации «Энергия» («Роскосмос»), а также представителю руководства научно-производственного предприятия «Исток» имени Шокина, входящего в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Речь идет об уголовном деле о хищении через подставные фирмы 1 миллиарда рублей на поставках электронных компонентов для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Другие детали не уточняются.

Оперативные мероприятия провели сотрудники управления экономической безопасности подмосковного главка министерства внутренних дел.

