Обыски проведены по делу о хищении 1 млрд рублей на поставках электроники для МКС
Сотрудники правоохранительных органов пришли с Обысками к ряду бывших топ-менеджеров Ракетно-космической корпорации «Энергия» («Роскосмос»), а также представителю руководства научно-производственного предприятия «Исток» имени Шокина, входящего в госкорпорацию «Ростех». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Речь идет об уголовном деле о хищении через подставные фирмы 1 миллиарда рублей на поставках электронных компонентов для Научно-энергетического модуля Международной космической станции. Другие детали не уточняются.
Оперативные мероприятия провели сотрудники управления экономической безопасности подмосковного главка министерства внутренних дел.
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