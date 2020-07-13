Обыски идут в администрации Кирова по уголовному делу
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в администрацию Кирова. Оперативные действия проводятся в связи с расследованием уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию недостроенного объекта. Об этом информирует следственное управление Следственного комитета по области.
В мероприятиях принимают участие представители СК и Федеральной службы безопасности. Согласно материалам следствия, два года назад сотрудники администрации выдали застройщику разрешение на ввод недостроенного объекта в Нововятском районе. В ходе обысков производится выема документации.
Как уточнили ТАСС в СК, согласно плану на улице Советской должен был появиться многоквартирный жилой дом, однако он оказался не подключен к инженерным коммуникациям. По данному адресу сейчас ведутся частные работы по строительству гостиницы с офисами и подземной парковкой.
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