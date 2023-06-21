Объявлены сроки запуска Инфосистемы легкового такси в России
Федеральная государственная информационная система легкового такси начнёт функционировать в России с 1 сентября. Такие сроки её запуска в работу назвал министр транспорта Виталий Савельев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
По словам главы Минтранса, нововведение позволит повысить контроль в области автоперевозок, правовое регулирование которой не менялось ни разу последние 20 лет. Система базируется на единой цифровой платформе «Гостех». В неё будет вовлечено свыше 20 миллионов человек и 453 тысячи легковых такси, передаёт ТАСС.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», водители такси в Москве отныне будут обязаны сдать экзамен на знание расположения объектов культурного наследия, медицины, спорта и транспорта. Согласно принятому Мосгордумой закону, они также должны продемонстрировать знание путей подъезда к ним и правил действий в чрезвычайной ситуации.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru