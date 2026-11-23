Организаторы объявили лонг-лист номинантов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий 2026 года. В него вошли муниципалитеты, регионы, сообщества, компании и проекты — всего 141 номинант.

Все они претендуют на награду в десяти номинациях, в частности, в двух специальных — «Креативный код наследия» (при поддержке ПАО «Газпром») и «Креативная Арктика». Кроме того, позже объявят лонг-листы номинаций «Молодые профессионалы» и «Немалый бизнес».

Интерес к премии за год вырос более чем в два раза: в 2025 году было получено свыше 1000 заявок, в текущем году — уже 2197 заявок, а число номинантов выросло с 97 до 141.

В топ-10 наиболее активных регионов вошли Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области, Краснодарский и Красноярский край, Подмосковье, Санкт-Петербург, Республика Башкортостан и Москва.

Премию представляют номинации «Импульс воздействия», «Креативное событие», «Креативная интеграция», «Креативный код наследия», «Креативное поколение», «Креативный туризм», «Креативный муниципалитет», «Креативный регион», «Глобальная креаномика», «Креативная Арктика», «Молодые профессионалы» и «Немалый бизнес».

Состав лонг-листа демонстрирует глубокое проникновение креативной экономики в жизнь страны. По словам президента АНО «Креативная экономика» Марины Монглуш, лонг-лист 2026 года показывает то, что креативные индустрии давно представлены не только столицами и отдельными отраслями. «Мы видим сильные проекты в регионах и муниципалитетах, в промышленности и туризме, в работе с наследием и молодёжью. Каждый из них — пример того, как идеи превращаются в экономический и социальный результат», — добавила Монгуш.

Финалистов отберет Организационный комитет, в основных номинациях останется не более трех проектов. Победителей в свою очередь определят 48 экспертов из сферы искусства, культуры, медиа, общественных организаций, бизнеса и власти. Церемония награждения состоится в Московском концертном зале «Зарядье» 1 декабря.

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