Объявлены лауреаты госпремии в области правозащитной и благотворительной деятельности

Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова стала лауреатом госпремии РФ 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

В сообщении говорится, что прошлом году Тополева-Солдунова выступила инициатором мер господдержки НКО в период пандемии коронавируса, которые были реализованы и активно приветствовались в некоммерческом секторе.

Кроме того, лауреатом госпремии РФ стала президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова - за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности

В Кремле отметили, что при участии Захаровой работа по излечению детских пороков сердца переведена на уровень государственного медобеспечения и теперь средства на высокотехнологичные операции выделяет государство.

Ранее Тополева-Солдунова заявила, что в России существует план развития благотворительности, сообщает RT. По её словам, он содержит ряд мероприятий, направленных на создание благоприятной среды для популяризации филантропии.

