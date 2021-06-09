Объявлены лауреаты госпремии в области правозащитной и благотворительной деятельности
Директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова стала лауреатом госпремии РФ 2020 года за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.
В сообщении говорится, что прошлом году Тополева-Солдунова выступила инициатором мер господдержки НКО в период пандемии коронавируса, которые были реализованы и активно приветствовались в некоммерческом секторе.
Кроме того, лауреатом госпремии РФ стала президент благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей «Линия жизни» Фаина Захарова - за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности
В Кремле отметили, что при участии Захаровой работа по излечению детских пороков сердца переведена на уровень государственного медобеспечения и теперь средства на высокотехнологичные операции выделяет государство.
Ранее Тополева-Солдунова заявила, что в России существует план развития благотворительности, сообщает RT. По её словам, он содержит ряд мероприятий, направленных на создание благоприятной среды для популяризации филантропии.
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