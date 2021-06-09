Объявлены лауреаты госпремии 2020 года в области литературы и искусства
Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2020 год, сообщает пресс-служба Кремля.
За вклад в развитие отечественной культуры и просветительскую деятельность награду получили Григорий Алфеев (митрополит Иларион), перу которого принадлежат 148 литературных и научных трудов на 23 языках. Кроме того, он является автором более 80 документальных фильмов, посвящённых русской и мировой музыкальной культуре, а также 12 лет ведёт телепередачу «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».
За вклад в развитие отечественного и мирового оперного искусства госпремии удостоена народная артистка РФ Хибла Герзмава, которая, помимо прочего, ведёт благотворительную деятельность, помогая музыкальной школе в посёлке Пицунда и музыкальному училищу имени Алексея Чичбы в городе Сухуме.
Также госпремия присуждена народному художнику РФ, заведующему кафедрой скульптуры и композиции Московского государственного академического художественного института имени В.Сурикова Александру Рукавишникову - за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры, эстетическое воспитание творческой молодёжи.
Ранее госпремии РФ в области науки и технологий за 2020 год удостоились создатели вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщает RT. Это директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург, замдиректора Центра по научной работе Денис Логунов и начальник 48-го ЦНИИ войск РХБЗ ВС России полковник медицинской службы Сергей Борисевич.
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