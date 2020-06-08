Объявлено о новом числе вылеченных от корронавируса москвичей

Уже около 104 с половиной тысяч заражённых коронавирусом в российской столице вылечились усилиями медиков. Такую статистику привела заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. За последние 24 часа из больниц выписались 1633 человека с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, за минувшие сутки в мегаполисе умер 51 пациент с коронавирусом. В мире за тот же отрезок времени скончались 3957 человек, отмечает «Свободная пресса».

Между тем, глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил «Российской газете»,, что ведомство получило буквально «вал заявок» на выдачу патента препаратов для лечения заболевания, вызываемого коронавирусной инфекцией. За два предыдущих месяца было получено в общей сложности более 90 заявок, передает Ura.ru.

Как подчеркнул Ивливев, для данной тематики в Роспатенте установлен приоритетный порядок рассмотрения заявок - вместо обычных 5-6 месяцев документы успевают проанализировать за 2 месяца.

