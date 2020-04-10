Объявлено о назначении нового главы Росздравнадзора
В России появился новый руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Им назначена Алла Самойлова, говорится в распоряжении председателя правительства Михаила Мишустина, которое опубликовано на сайте кабинета министров.
До этого Росздравнадзор возглавлял Михаил Мурашко, который в результате формирования нового правительства был назначен министром здравоохранения. После этого в Росздравнадзоре временно исполнял обязанности руководителя Дмитрий Пархоменко.
Что касается Самойловой, то она до нового назначения была начальником управления государственных программ в сфере здравоохранения в том же Росздравнадзоре, отмечает Ura.ru.
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