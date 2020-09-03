Объявлена дата оглашения приговора Ефремову
3 сентября 202016:54
Приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о дорожно-транспортном происшествии в Москве у здания МИД РФ огласят во вторник, 8 сентября. Об этом объявлено в Пресненском суде столицы.
Ранее защита попросила назначить Ефремову «справедливый приговор, не связанный с лишением свободы», отмечает RT. В свою очередь, гособвинитель запросил для актера 11 лет колонии общего режима в виду неискренности раскаяния.
Сам Ефремов сегодня в итоге признал свою вину в смертельной аварии.
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3 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru