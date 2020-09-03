Объявлена дата оглашения приговора Ефремову

Приговор актёру Михаилу Ефремову по делу о дорожно-транспортном происшествии в Москве у здания МИД РФ огласят во вторник, 8 сентября. Об этом объявлено в Пресненском суде столицы.

Ранее защита попросила назначить Ефремову «справедливый приговор, не связанный с лишением свободы», отмечает RT. В свою очередь, гособвинитель запросил для актера 11 лет колонии общего режима в виду неискренности раскаяния.

Сам Ефремов сегодня в итоге признал свою вину в смертельной аварии.

