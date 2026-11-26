Объявлен шорт-лист VI Российской национальной премии в сфере креативных индустрий
Объявлены финалисты VI Российской национальной премии в сфере креативных индустрий. Всего в 12 номинациях представлен 51 финалист из 141 участника лонг-листа.
Интерес к премии за год вырос более чем в два раза: если в 2025 году поступило более 1000 заявок, то в этом — уже 2197 заявок из 81 региона, а лонг-лист расширился с 97 до 141 проекта.
По словам президента Единого центра креативной экономики (АНО «Креативная экономика») Марины Монгуш, это говорит о том, что в отрасли ценится профессиональное признание, а премия помогает повышать планку качества для всего креативного кластера.
«Рост числа заявок более чем вдвое говорит о том, что отрасль ценит профессиональное признание, а премия задает планку качества для всего креативного сектора. Мы не просто наблюдаем за развитием креативных индустрий, а влияем на него. Новые номинации всегда запускают новые тренды: мы замечаем перспективные направления, поддерживаем их и помогаем им расти», — отметила она.
Премия насчитывает 12 номинаций, среди которых «Импульс воздействия», «Креативная интеграция», Глобальная креаномика» при поддержке Департамента культуры города Москвы и «Креативный регион». В первой номинации среди финалистов значится Федеральный молодежный фестиваль «ТопФест», во второй — Особая экономическая зона «Кулибин», в третьей — 14-й выпуск Международной ярмарки современного искусства Cosmoscow и в четвертой — Республика Башкортостан, Челябинская область и Санкт-Петербург.
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