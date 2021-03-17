Объявлен победитель «Марафона идей» в Екатеринбурге

В Екатеринбурге подвели итоги всероссийского конкурса «Марафон идей» по Свердловской области. Конкурс - один из федеральных проектов партии «Новые люди». Любой желающий мог предложить, как сделать лучше жизнь своего города, региона или всей страны. Авторы самых интересных инициатив получат гранты от партии.

Лидер партии Алексей Нечаев посетил с рабочим визитом Екатеринбург и подвел итоги конкурса.

«Больше 15 тысяч заявок. Из них 700 с лишним из Екатеринбурга и Свердловской области. Очень интересно, что люди видят основные проблемы в нашей стране, связанные с образованием, с экологией, и еще целый ряд таких вещей, которые показывают, что люди устали. Во-первых, от бедности, и не только от бедности в смысле денег, но и от бедности впечатлений», - заявил он.

Победителем конкурса стал проект Антона Осипова «Яркий город». Суть его идеи заключалась в том, чтобы разрисовать серые районы города красочными граффити.

Из 705 проектов свердловчан в финальную часть вышли 10. Среди них – рюкзак на колесах для школьников, чтобы не травмировать спину ребенка; умные путешествия; площадки для выгула собак; психологическая помощь отцам детей с ограниченными возможностями здоровья; парковки для велосипедов во дворах; пункты помощи для работы с техникой и электроникой и многие другие проекты.

Сбор заявок проходил с 12 февраля по 12 марта. Всего за месяц из 65 регионов поступило 15 327 заявок.

