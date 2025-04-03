Объявлен победитель гранта «Движения Первых» на профпроект для подростков

Медиахолдинг «Вечерняя Москва» выиграл грант российского движения детей и молодежи «Движение Первых» на воплощение в жизнь проекта профессиональной ориентации для школьников, которые планируют развиваться в карьерном плане в области средств массовой информации и медиа.

Проект «Первые в медиа. Победа!» стал логическим продолжением и развитием проекта «Первые в медиа». По итогам 2024 года свыше пяти тысяч подростков получили расширенную картину медиапрофессий.