Объявлен победитель гранта «Движения Первых» на профпроект для подростков
Медиахолдинг «Вечерняя Москва» выиграл грант российского движения детей и молодежи «Движение Первых» на воплощение в жизнь проекта профессиональной ориентации для школьников, которые планируют развиваться в карьерном плане в области средств массовой информации и медиа.
Проект «Первые в медиа. Победа!» стал логическим продолжением и развитием проекта «Первые в медиа». По итогам 2024 года свыше пяти тысяч подростков получили расширенную картину медиапрофессий.
Особенность второго этапа заключается в том, что он приходится на Год защитника Отечества и 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим, программа проекта сформирована в направлении сохранения исторической памяти. В частности, запланированы экскурсии в редакции СМИ, лекции, мастер-классы, тестирование, работа участников в мини-группах с кураторами. Финальное мероприятие в торжественной обстановке пройдет в Музее Победы.
Свое название Движение Первых получило по итогам голосования на I Съезде Российского движения детей и молодежи в Москве в декабре 2024 года. Делегаты одобрили 12 направлений работы и 11 общих ценностей.
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