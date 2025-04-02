Депутат Бессараб поддержала увеличение возраста молодежи в РФ до 44 лет

Она указала, что обучение на врача высшей категории занимает не менее восьми лет, в течение которых «достаточно сложно наработать дополнительные гарантии для себя и своей семьи».

«А так будет возможна в том числе семейная ипотека под 6% для молодых семей. Поэтому я не вижу в этом ничего страшного... только положительное», - сказала парламентарий.

Бессарад добавила, что если пару веков назад 44 года называли преклонным возрастом, то в настоящее время 44-летние граждане находятся на пике своей активности.

Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею о повышении возраста молодежи до 44 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

