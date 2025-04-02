Депутат Бессараб поддержала увеличение возраста молодежи в РФ до 44 лет
Увеличение возраста молодёжи в России до 44 лет позволит большему числу активных россиян получить преференции. Об этом «Газете.Ru» заявила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Она указала, что обучение на врача высшей категории занимает не менее восьми лет, в течение которых «достаточно сложно наработать дополнительные гарантии для себя и своей семьи».
«А так будет возможна в том числе семейная ипотека под 6% для молодых семей. Поэтому я не вижу в этом ничего страшного... только положительное», - сказала парламентарий.
Бессарад добавила, что если пару веков назад 44 года называли преклонным возрастом, то в настоящее время 44-летние граждане находятся на пике своей активности.
Ранее Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поддержал идею о повышении возраста молодежи до 44 лет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru