Объявлен аукцион по продаже земельных участков для ИЖС в Новой Москве

Объявлен аукцион по продаже двух земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Троицком и Новомосковском административных округах столицы.

Объект площадью 1 425 квадратных метров расположен в деревне Конюшково Первомайского поселения. Начальная цена продажи земельного участка – 4 268 502 рубля.

Объект площадью 2 007 квадратных метров расположен на улице Ильинская в деревне Изварино. Начальная цена продажи земельного участка – 8 121 967 рублей 74 копейки. Приём заявок до 4 апреля.

Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.

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ФОТО: РИА Новости
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