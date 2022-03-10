Объявлен аукцион по продаже земельных участков для ИЖС в Новой Москве
Объявлен аукцион по продаже двух земельных участков для индивидуального жилищного строительства в Троицком и Новомосковском административных округах столицы.
Объект площадью 1 425 квадратных метров расположен в деревне Конюшково Первомайского поселения. Начальная цена продажи земельного участка – 4 268 502 рубля.
Объект площадью 2 007 квадратных метров расположен на улице Ильинская в деревне Изварино. Начальная цена продажи земельного участка – 8 121 967 рублей 74 копейки. Приём заявок до 4 апреля.
Все подробности на инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов - Департамент города Москвы по конкурентной политике.
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