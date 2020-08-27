«Объявили охоту»: Адвокат Ефремова рассказал о ключевом свидетеле

Представляющий интересы актёра Михаила Ефремова адвокат Эльман Пашаев заявил, что нашёл свидетеля из Анапы – единственного, «кто своими глазами видел, как Ефремов выходит с пассажирского сиденья в момент ДТП».

Пашаев сообщил KP.Ru, что на этого человека буквально «объявили охоту», даже объявив денежную награду за информацию о местоположении. Таинственного свидетеля искали и полицейские, но пока не нашли: по словам адвоката, его «спрятали» до понедельника, 31 августа.

Как уверяет, показания этого свидетеля способны развалить уголовное дело о смертельном ДТП, по которому обвиняют Ефремова. Этот человек якобы видел и водителя джипа, попавшего в ДТП.

Ранее Пашаев привёл в суд слепого на один глаз свидетеля, который подтвердил, что якобы видел Ефремова на пассажирском сиденье после ДТП. Суд отказался приобщить его показания к делу.

Между тем, представитель потерпевших Александр Добровинский заявил о «каскаде доказательств» того, что за рулём в момент ДТП был именно Ефремов, передаёт телеканал «360».

