Обвиняемый в многомиллионном хищении доктор Блюм задержан в Испании

Генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм задержан в Испании. Ранее сообщалось, что он находится в международном розыске по обвинению в хищении свыше 29 миллионов рублей у сноубордистки Марии Чадаевой. Об этом пишет ТАСС.

По версии следствия, Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Чаадаевой, которая получила травму во время тренировки на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и утратила возможность ходить из-за травмы позвоночника. В Испании Блюм убедил спортсменку заключить с ним договор на услуги по реабилитации на сумму 29 миллионов рублей. После проведения мероприятий двигательные функции Чаадаевой не восстановились, так как при подобной травме это невозможно сделать с помощью реабилитационных мероприятий.