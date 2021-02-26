Обвиняемый в многомиллионном хищении доктор Блюм задержан в Испании
Генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм задержан в Испании. Ранее сообщалось, что он находится в международном розыске по обвинению в хищении свыше 29 миллионов рублей у сноубордистки Марии Чадаевой. Об этом пишет ТАСС.
По версии следствия, Блюм воспользовался посттравматическим состоянием Чаадаевой, которая получила травму во время тренировки на Олимпиаде в Сочи в 2014 году и утратила возможность ходить из-за травмы позвоночника. В Испании Блюм убедил спортсменку заключить с ним договор на услуги по реабилитации на сумму 29 миллионов рублей. После проведения мероприятий двигательные функции Чаадаевой не восстановились, так как при подобной травме это невозможно сделать с помощью реабилитационных мероприятий.
Уголовное дело в отношении Блюма возбудили в сентябре 2019 года. Следственный комитет заочно предъявил ему обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В июне 2020 года Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест Блюма.
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