Обвиняемый в изнасиловании дознавателя в Уфе останется в СИЗО

Арест бывшему полицейскому Эдуарду Матвееву, одному из обвиняемых по делу дела об изнасиловании девушки-дознавателя, продлен до 31 мая. Такое решение принял Советский районный суд Уфы.

Как отмечает RT, ранее та же судебная инстанция изменила меру пресечения ещё одному фигуранту дела, также бывшему полицейскому Павлу Яромчуку – он отправлен под домашний арест.

В ноябре прошлого года по делу об изнасиловании молодой сотрудницы в кабинете были арестованы трое бывших сотрудников полиции Башкирии. Предполагаемое преступление было совершено в ночь на 30 октября.

